Эпический разгром российского штурма на Кураховском направлении: видео

Таврические десантники в ходе одного боя сожгли 2 российских танка и 6 бронемашин с пехотой.
На Кураховском направлении десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили российский механизированный штурм.
Видео эпического разгрома опубликовано в Telegram-канале 79-й ОДШБр.
Таврические десантники в ходе одного боя сожгли 2 российских танка и 6 бронемашин с пехотой. Еще один вражеский танк был выведен из строя.
В сообщении добавили, что 20 бросившихся в атаку оккупантов уже никогда не возьмут в руки оружия, еще 25 — вернутся домой с инвалидностью.
“Россияне бросают все силы, чтобы прорваться в Курахово, теряют технику, идут по трупам, ежедневно продолжают свои суицидные атаки. Но разбиваются об силу и огонь наших воинов”, — отметили в отделе коммуникации 79-й ОДШБр.
Напомним, в Кураховском направлении украинские военные уничтожили сотни единиц бронетехники российской армии. оккупанты бросают большие силы на прорыв в Курахово. В октябре уже было два массированных штурма в районе села Константиновка.
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