Эпидемии инфекционных болезней и массовые отравления: Мариуполь — на грани эпидемической и экологической катастроф

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Город – на грани эпидемической и экологической катастроф.
В Мариуполе возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых родственниками и соседями во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Могилы преимущественно не очень глубокие — почти на поверхности. После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения", — отметила Денисова.
Омбудсменка пояснила, что фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками из канализации и становится непригодной для потребления.
Кроме этого, россияне превратили Мариуполь в мусоросборник, из-за невозможности вывоза бытовой мусор они начали выбрасывать его рядом с домами. Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые затем попадают в грунтовые воды, реки и моря.
"Это чревато массовыми отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", — подчеркнула Денисова.
Она призывает Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты геноцида и нарушения прав человека России в Украине.
Как сообщалось ранее в горсовете Мариуполя, возродить город в ближайшее время невозможно. Российские войска уничтожили Мариуполь полностью. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы.
Читайте также:
- Такого не делала ни одна армия в истории: основатель полка "Азов" рассказал о деталях авиапрорыва блокады Мариуполя
- Выезд из города даже в Бердянск почти невозможен: кафиры в Мариуполе усиливают фильтрационные процедуры
- Военная база в порту и мобилизационный ресурс: в городском совете Мариуполя рассказали о планах оккупантов на город