Эпидемии инфекционных болезней и массовые отравления: Мариуполь — на грани эпидемической и экологической катастроф

Эпидемии инфекционных болезней и массовые отравления: Мариуполь — на грани эпидемической и экологической катастроф

Ситуация в Мариуполе очень сложная. Город – на грани эпидемической и экологической катастроф.

В Мариуполе возникла высокая угроза попадания трупного яда, бактерий, микобактерий туберкулеза и других возбудителей болезней, которые могли быть у умершего, водопроводную систему, подземные источники и реки с морем.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На протяжении почти трех месяцев захвата и оккупации города жители хоронили убитых родственниками и соседями во дворах возле домов, находящихся рядом с коммуникациями водоснабжения и водоотведения. Могилы преимущественно не очень глубокие — почти на поверхности. После запуска поврежденных систем водоснабжения, вода вылилась на поверхность земли и начала размывать стихийные захоронения", — отметила Денисова.

Омбудсменка пояснила, что фильтрационные системы и насосные станции для перекачки канализационных стоков также повреждены оккупантами, питьевая вода смешивается со стоками из канализации и становится непригодной для потребления.

Кроме этого, россияне превратили Мариуполь в мусоросборник, из-за невозможности вывоза бытовой мусор они начали выбрасывать его рядом с домами. Часть мусора затоплена водой из поврежденных труб водоснабжения и от дождей, что приводит к росту патогенных бактерий, которые затем попадают в грунтовые воды, реки и моря.

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"Это чревато массовыми отравлением и эпидемией инфекционных болезней для мариупольцев, а последствия для окружающей среды будут проявляться годами не только в Украине, но и за ее пределами", — подчеркнула Денисова.

Она призывает Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты геноцида и нарушения прав человека России в Украине.

Как сообщалось ранее в горсовете Мариуполя, возродить город в ближайшее время невозможно. Российские войска уничтожили Мариуполь полностью. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы.

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