Епифаний рассказал, сколько от начала войны церковных громад УПЦ МП перешли в ПЦУ

Епифаний рассказал, сколько от начала войны церковных громад УПЦ МП перешли в ПЦУ

От начала полномасштабного вторжения России в состав Православной церкви перешли более 600 церковных громад Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Если мы возьмем со времени Объединительного собора и получения Томоса, то на сегодня уже более 1000 общин, но в течение трех последних месяцев к Православной церкви Украины со стороны Московского патриархата присоединились около 600 новых громад", — сказал он и добавил что с начала войны произошел определенный моральный излом.

Епифаний подчеркнул, что единство украинцев появилось и на духовном поле.

"Мир нам поверил, что мы можем победить агрессора, но и на духовном поле мы также видим определенные подвижки относительно единства православных украинцев в единой поместной украинской православной церкви, потому что все украинцы во время испытаний войной должны объединиться", — отметил митрополит. .

Напомним: