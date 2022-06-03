Епифаний рассказал, сколько от начала войны церковных громад УПЦ МП перешли в ПЦУ

От начала полномасштабного вторжения России в состав Православной церкви перешли более 600 церковных громад Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом в эфире информационного телемарафона заявил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
"Если мы возьмем со времени Объединительного собора и получения Томоса, то на сегодня уже более 1000 общин, но в течение трех последних месяцев к Православной церкви Украины со стороны Московского патриархата присоединились около 600 новых громад", — сказал он и добавил что с начала войны произошел определенный моральный излом.
Епифаний подчеркнул, что единство украинцев появилось и на духовном поле.
"Мир нам поверил, что мы можем победить агрессора, но и на духовном поле мы также видим определенные подвижки относительно единства православных украинцев в единой поместной украинской православной церкви, потому что все украинцы во время испытаний войной должны объединиться", — отметил митрополит. .
Напомним:
- 27 мая Собор УПЦ МП заявил о независимости, а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине.
- Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.
- В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний объяснил, по его мнению, хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".
- Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"