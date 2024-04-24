"Эпоха мира в Европе закончилась": Кулеба рассказал, что сможет остановить Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возобновления военной помощи США недостаточно для того, чтобы победить Россию. По его мнению, эпоха мира в Европе закончилась, поэтому в войне против России необходим единый фронт, где Запад объединится с Украиной.

Об этом пишет The Guardian.

В интервью западным журналистам глава украинского внешнеполитического ведомства призвал союзников прекратить выражать соболезнования нашему народу и перейти от обещаний будущей помощи в восстановлении Украины к реальным действиям, которые будут предотвращать смерть людей и разрушение населенных пунктов и инфраструктуры.

"Когда я вижу, чего достигла Россия в наращивании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что что-то не так со стороны Запада. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась. Ни один пакет помощи не остановит россиян. Их остановит объединенный фронт всей Украины и всех ее партнеров", – подчеркнул Кулеба.

По оценкам главы МИД, союзники Украины смогут добиться необходимого уровня военно-промышленного производства не раньше конца 2024 года.

Напомним, Байден подписал законопроект о помощи Украине, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Читайте также ведущие новости дня: