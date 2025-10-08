Эпопея на луне: как Украина планирует использовать Tomahawk, чтобы принудить Путина к переговорам

Ракета / © Getty Images

Снабжение американских крылатых ракет "Томагавк" в Украину может стать многомесячной "эпопеей" и будет происходить постепенно, превращая это оружие в мощный инструмент дипломатического и военного давления на Кремль.

Такой сценарий, включая возможность не применять ракеты сразу, описал заместитель председателя Комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев, передает The Telegraph.

Фактор Трампа и "сдерживающий потенциал"

Обсуждение поставок "Томагавков" стало особенно актуальным после того, как президент США Дональд Трамп дал прозрачный намек на "почти принятое решение" о передаче оружия, хотя и выразил опасения по поводу эскалации.

Именно возможность ракеты "Томагавк" (с дальностью полета до 2600 км и потенциалом нести ядерные боеголовки) сделать Москву достижимой вызвала острую реакцию Кремля. Президент РФ Владимир Путин предупредил Трампа, что такой шаг "разрушит любые отношения" с Вашингтоном.

Сценарий постепенного применения

Егор Чернев прогнозирует, что снабжение и использование "Томагавков" будет многоэтапным процессом, разработанным для максимального давления на Путина:

Начальная поставка без разрешения на огонь. "Сначала нам дадут ракеты, но несколько штук или несколько десятков, но сразу стрелять не дадут, и посмотрим на реакцию Кремля", - пояснил Чернев. Удары по приграничью. Если реакции со стороны Москвы нет, ограничения снимаются, позволяя наносить удары по границе с Россией. Снятие почти всех ограничений. Лишь через некоторое время могут быть сняты все ограничения, за исключением "разве что ударов по Кремлю и непосредственно по Путину".

"На каждом из этих этапов Путину предоставляется возможность отступить и пойти на переговоры. Поэтому поставки и применение ракет, скорее всего, будут очень постепенными", — подчеркнул нардеп.

"Эпопея на месяце", которая уже работает

Чернев признает, что "вся эта эпопея может длиться минимум несколько месяцев", что, возможно, не так быстро, как хотелось бы украинцам.

Однако, по его мнению, давление на Путина стремительно растет. Сила "Томагавков" как рычага давления очевидна уже сейчас, даже до того, как они будут интегрированы в Вооруженные Силы.

Сам Кремль в свою очередь находится в ожидании. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал публичное обсуждение "Томагавков" "серьезной утечкой эскалации", но заявил, что Москва "нуждается дождаться более четких заявлений".

Как сообщалось, накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение о передаче Украине Tomahawk. Впрочем, по его словам, сначала он хочет узнать, зачем именно эти ракеты будут использованы.

В администрации Владимира Путина отреагировали на заявления Дональда Трампа, в очередной раз заявив, что, мол, это будет означать "эскалацию конфликта". Спикер Кремля Дмитрий Песков нагло подчеркнул, что позиция России по поставкам со стороны США ракет Tomahawk Украине была "недвусмысленно изложена Путиным".