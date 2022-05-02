Эрдоган анонсировал новые переговоры с Путиным и сообщил, кто и где может принять решение о востоке Украины

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новые переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган считает, что решение о востоке Украины будет принято в Турции во время возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Об этом сообщают CNN Turk и Ocak Media.
Эрдоган намерен при новых переговорах с кремлевским диктатором обсудить войну России против Украины. Предполагается, что беседа может состояться уже в ближайшие дни.
"Возможно, на этой неделе у нас будет телефонный разговор с Путиным по поводу российско-украинской войны. Точкой решения шагов, которые нужно предпринять по Востоку Украины. Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. по востоку Украины, станет Турция", — заявил турецкий лидер.
Напомним, Эрдоган убежден, что генсек ООН Антониу Гутерриш положительно повлияет на решение войны.
Ранее Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле.
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