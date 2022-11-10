Эрдоган назвал отступление войск РФ из Херсона положительным шагом и выразил надежду на переговоры

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение агрессорки России об отводе войск из Херсона на левый берег положительным шагом.

Об этом сообщает издание TRT Haber.

Впрочем, подчеркнул турецкий лидер, сейчас говорить о сроках окончания войны глупо.

"Решение России по Херсону – положительное, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать Россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию с РФ." Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве", — сказал он.

Эрдоган выразил мнение, что Турция продолжит быть посредником между Киевом и Москвой. Мол, надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

Отвод российских войск из Херсона

В среду, 9 ноября, в российском Минобороны заявили, что решили отводить свою армию Херсона на левый берег. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что в Вашингтоне уже видят первые признаки этого процесса. По его словам, отступление может затянуться.

Между тем в Минобороны Украины отмечают: россиянам верить нельзя. Именно поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий.

Аналитики Института изучения войны считают, что действиями в Херсоне российская армия пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление. Кроме того, в ISW отмечают, что украинскому Генштабу удалось хорошо спланировать блокировку российских сил на правом берегу Херсонщины.

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