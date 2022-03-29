Эрдоган о нападении РФ на Украину: Продолжение конфликта никому не принесет пользы

Президент Турции верит в положительный результат переговоров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган накануне переговоров заявил, что война, развязанная Россией против Украины, никому не нужна.

"Турция чувствует ответственность за мир в регионе. И мы верим, что он будет восстановлен. Продолжение конфликта никому не принесет пользы. Каждый погибший, каждое разрушенное здание – отрывает часть от нашего будущего. Установление мира в силах обеих сторон и он будет полезен всем", – сказал он.

Ранее Эрдоган заявил, что проведет короткую встречу с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле. По его словам, в переговорах между РФ и Украиной наблюдается "положительная динамика".

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