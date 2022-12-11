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Эрдоган после разговора с Зеленским пообещал оказать Украине гуманитарную помощь

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
985
Время на прочтение
2 мин
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Эрдоган после разговора с Зеленским пообещал оказать Украине гуманитарную помощь

Фото: Associated Press

Эрдоган также обсудил с Зеленским мирный план Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с украинским лидером пообещал оказать Украине гуманитарную помощь, чтобы украинцы могли пережить зиму.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Президент Турции сообщил, что его супруга Эмине Эрдоган тесно сотрудничает с группой из 1033 украинских детей-сирот и их сопровождающих, которых они принимают в Анкаре.

Эрдоган заверил Зеленского, что его страна предоставит Украине гуманитарную помощь, чтобы украинцы смогли пережить холодную зиму. Также украинский и турецкий лидеры обсудили расширение работы зернового коридора.

"Президент Эрдоган заявил, что они также оценили вклад, который может быть внесен в усилия по реализации мирного плана, объявленного президентом Зеленским на саммите G20", — пишет издание.

Разговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским

В воскресенье, 11 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Эрдоган призвал Путина "скорее прекратить войну против Украины" и обсудил расширение действия зернового коридора.

Президент Зеленский подтвердил разговор с турецким коллегой. Он поблагодарил Эрдогана за поддержку Украины и поговорил о зерновом коридоре.

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Дата публикации
Просмотры
985
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