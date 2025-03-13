Эрдоган сказал, как относится к предложению США о 30-дневном прекращении огня между Украиной и Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил отреагировавшему на предложение США о 30-дневном прекращении огня между Киевом и Москвой. Он надеется, что Россия "конструктивно ответит".

Об этом пишет Le Figaro.

"Мы считаем принятие Украиной режима прекращения огня положительным и важным. Теперь мы надеемся, что Россия отреагирует конструктивно", — заявил глава турецкого государства на совместной пресс-конференции в Анкаре с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает прекращение огня в Украине. В частности, идею "перемирия в воздухе и на море", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским

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