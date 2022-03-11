Эрдоган убежден, что если бы мир отреагировал на аннексию Крыма, нынешней войны не было бы

По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.
Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает "Укринформ".
«Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись бы мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимой чувствительности и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости», — сказал Эрдоган.
По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.
«Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить по дипломатскому пути, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии», — сказал президент Турции.
Турецкий лидер отметил, что война России против Украины привела к обострению и так значительной проблемы беженцев.
«Синие воды Средиземного моря стали могилами почти 25 тысяч путешественников надежды. За последние 10 лет количество беженцев удвоилось до 85 миллионов. За последние 15 дней 2 млн украинцев стали беженцами», – сказал Эрдоган.
О том, почему Эрдоган стремится сохранить хорошие отношения с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным – в нашем материале.
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