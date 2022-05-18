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Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

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Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Associated Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Главный тезис, почему страна против — сомнения в том, что это произойдет быстро.

Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

Как сообщается, послы стран НАТО встретились 18 мая с целью провести первоначальные переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Но оппозиция Турции остановила любое голосование, поставив под сомнение, что Альянс сможет одобрить первый этап заявок сроком до двух недель.

Эту позицию подтвердил официальный представитель Турции. В то же время там якобы не исключают перспектив присоединения Финляндии и Швеции к НАТО.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице по поводу угрозы, с которой мы сталкиваемся", — отметил представитель Турции.

Напомним, что, по словам Кулебы, Украина заслуживает индивидуального подхода к предоставлению ей статуса кандидата в члены ЕС.

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