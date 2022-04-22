Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшие дни он планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает The Guardian.

«Наши друзья свяжутся с ними сегодня, мы планируем провести повторный разговор с Путиным и Зеленским сегодня или завтра. С помощью этих звонков мы планируем вывести процесс в Стамбуле на уровень лидеров», – сказал он.

Отвечая на вопрос мирных переговоров между Киевом и Москвой, Эрдоган сказал, что он «не лишен надежды».

Ранее президент Турции сказал о том, что продолжает поддерживать контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и отметил готовность организовать переговоры.

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