Ермак и Кулеба представили иностранным послам план действий по новым санкциям против РФ

Андрей Ермак и Дмитрий Кулеба провели онлайн-встречу с руководством посольств иностранных государств в Украине.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели онлайн-встречу с руководителями дипломатических учреждений иностранных государств в Украине и представили санкционный План действий группы Макфола-Ермака.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

Украинская сторона обсудила с послами вопрос о продолжении скоординированной, жесткой и эффективной санкционной политики против РФ.

"Украина уже выдержала первую, острейшую фазу российского вторжения. Но для победы нам нужно оружие и эффективная санкционная политика со стороны партнеров. Международные санкции значительно ограничат захватнические стремления России", — отметил он.

План группы Макфола-Ермака направлен на то, чтобы лишить Россию финансов, производственных возможностей и технологий, используемых для войны.

Ермак также подчеркнул, что необходимо полное нефтегазовое эмбарго, введение схемы, которая лишит Россию доступа к средствам за экспорт нефти и газа.

"Также мы предлагаем всеобъемлющие санкции против финансовых учреждений России и Беларуси, включение России в черный список FATF и список государств — спонсоров терроризма. Ограничения должны затронуть также экспортно-импортные и страховые операции и предусматривать транспортные мероприятия вроде полного перекрытия морского сообщения", — подчеркнул он.

Напомним, Ермак призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности.

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