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Ермак о провалах РФ: "Великая Россия – оказалась фейком, впереди – крах"

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ермак о провалах РФ: "Великая Россия – оказалась фейком, впереди – крах"

Из-за санкций Россия вынуждена искать вооружение в странах третьего мира.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что российская пропаганда очень долго конструировала миф о непобедимой армии РФ, которая на самом деле оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, и начала из-за своей слабости воевать с гражданским населением.

Об этом он написал в Telegram.

"Многие российские фейки об их успехах на фронте, на Донецком направлении, завершаются жалобами на командование из-за больших потерь. Частичная мобилизация лишь продемонстрировала агонию. Забрасывание фронта неподготовленным "пушечным мясом" в надежде остановить наши силы – это новая реальность. Но остановить украинцев невозможно", — говорится в сообщении.

Андрей Ермак напомнил, что санкции лишь усугубляют технологическую отсталость российского военно-промышленного комплекса, поэтому РФ вынуждена искать ракеты и боеприпасы в странах третьего мира.

"Великая Россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди – крах. И ответственность террористов. Наша армия двигается вперед, международная коалиция крепка, потому что только силой можно остановить врага", — резюмировал Ермак.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 7 ноября Вооруженные силы Украины уничтожили около 76 460 человек армии РФ.

В Каховке ВСУ нанесли удар по зданию базирования подразделения оккупантов из 200 россиян.

Как пишет разведка Великобритании, Россия вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

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Дата публикации
Просмотры
547
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