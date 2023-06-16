Ермак о ракетной атаке на Киев: "Путин готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств"

Подобные ракетные атаки были и раньше, когда приезжали президент США и Генсек ООН.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на атаку российских оккупатов на Киев 16 июня. Ракеты россияне запустили именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран.

Об этом Андрей Ермак написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, противовоздушная оборона сбила над столицей шесть ракет типа "Калибр", шесть "Кинжалов" и беспилотник.

“Ракетная атака России произошла именно тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран. Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он испытывает полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой. Мы помним, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш”, — подчеркнул Андрей Ермак.

По его словам, мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к РФ. Следует показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами.

"Мы должны объединиться вокруг Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Альтернативы ему не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира. Только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. Потому что это касается каждого, каждого государства, желающего существовать и сохранить мировой порядок", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, что в ВСУ предупредили о баллистической угрозе в центре, на востоке и западе Украины.

Читайте также: