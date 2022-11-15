Ермак о ракетной атаке: "Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20"

Глава ОП подчеркнул – это свидетельствует о том, что Кремль хочет не мира, а послушания.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал российскую массированную ракетную атаку 15 ноября ответом на мощную речь президента Владимира Зеленского на саммите G20.

Об этом Ермак написал в Сети.

"Россия отвечает на мощную речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 новым ракетным ударом", – говорится в заявлении.

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"Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, днем 15 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, во время которой в разных регионах раздались взрывы. В частности, уже известно о попадании вражеских ракет в два жилых дома в Киеве.

В то же время над Киевской областью удалось сбить четыре российских ракеты.

Россия также атаковала ракетами Винницкую область, сообщили власти.

Взрывы раздались и в Полтавской области, в регионе работала ПВО.

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