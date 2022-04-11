Ермак о решающем значении битвы за Донецкую и Луганскую области: "Это ключевой момент войны, который изменит многое в мире"

Ермак о решающем значении битвы за Донецкую и Луганскую области: "Это ключевой момент войны, который изменит многое в мире"

Для Украины, по мнению Ермака, это сражение дает возможность лишить россию способности продолжать агрессию, разбив их армию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что битва за Донецкую и Луганскую области – это тот "ключевой момент войны, который изменит многое для всех в мире".

Об этом руководитель ОП написал на странице Telegram.

Для Украины , по мнению Ермака, это сражение дает возможность лишить россию способности продолжать агрессию, разбив их армию. А также изменить безвозвратно ход боевых действий. Для Кремля это сражение означает "единственный шанс на дальнейшее существование мифа о силе военной машины". А для некоторых откровенно отсталых политических элит – возможность продолжить свое существование. Для Запада – это также принципиальное сражение, уверен руководитель ОП. Он считает, что от скорости принятия решений по оружию зависит победа Украины. И именно эта скорость станет маркером эффективности демократической системы в борьбе с автократией.

"Запад не может себе позволить проиграть, так же, как и Украина. Для нас — это отечественная война. А в глазах западных народов — это война света с тьмой, и они также оценивают эффективность своих лидеров в этих событиях", — написал он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщают, что Россия почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе.

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