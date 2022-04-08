Ермак об обстреле Россией мирных жителей в Краматорске: "Это не случайность"

Ермак об обстреле Россией мирных жителей в Краматорске: "Это не случайность"

Российская армия убила не менее 39 человек на вокзале в Краматорске.

Россияне восемь лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. А сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, из которого жители Донбасса пытались эвакуироваться.

Об этом 8 апреля написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"А вчера повредили рельсы по ходу следования эвакуационных поездов. Так что трагедия в Краматорске — это не случайность ", — написал он.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, минимум 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

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