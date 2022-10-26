Ермак обсудил с представителями США, Британии и Франции заявления России о "грязной бомбе"

Андрей Ермак провел телефонный разговор с советниками президента США, премьер-министра Великобритании и президента Франции.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейкобом Салливаном, советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Об этом сообщает Офис президента.

Стороны обсудили последние провокационные заявления российской стороны о якобы намерениях Украины применить "грязную бомбу". Было отмечено абсолютное безосновательность таких обвинений, а также то, что они являются частью кампании по дезинформации, которую проводит Россия против Украины.

Андрей Ермак также проинформировал о готовности принять делегацию экспертов МАГАТЭ, которые смогут убедиться в безосновательности российских обвинений.

Андрей Ермак рассказал собеседникам о ситуации на передовой, а также об усилении обстрелов Россией украинских городов и объектов критической инфраструктуры с применением ракет и иранских дронов-камикадзе.

"В этом контексте подчеркнута настоятельная потребность в неотложном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность эффективно противодействовать российскому ракетному террору. Было высказано мнение, что развитие эффективной системы ПВО в Украине должно стать одним из элементов гарантий безопасности", – говорится в сообщении.

Собеседники отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного Международной экспертной группой Ермака-Расмуссена.

Заявления РФ о "грязной бомбе"

Российские пропагандисты начали распространять информацию о "грязной бомбе", которую Украина якобы планирует применить.

Впоследствии этот кремлевский нарратив начали распространять министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Герасимов.

Так, Шойгу 23 октября позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции.

Герасимов же говорил с начальником Штаба обороны Великобритании и председателем комитета начальников штабов США.

По мнению правозащитника Марка Фейгина, Кремль придумал фейк о "грязной бомбе", чтобы добиться переговоров Путина с Байденом.

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