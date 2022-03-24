Ермак объяснил, почему Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности для Украины

Он подчеркнул, что у нашего государства очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем.
Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время общения с израильскими СМИ, сообщает пресс-служба ОП.
Он подчеркнул, что у нашего государства очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем.
Андрей Ермак отметил: украинские власти приветствуют посредническую роль Государства Израиль в попытках остановить войну, начатую Российской Федерацией на территории нашей страны.
«Мы поражены тем, как глубоко в материале израильские чиновники, в частности Премьер-министр Нафтали Беннет. И мы считаем, что он действительно настроен сделать все необходимое, чтобы принести мир на нашу землю и прекратить войну», – сказал руководитель Офиса Президента Украины.
В то же время он заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.
Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает Премьер-министр Беннет», – добавил Андрей Ермак.
По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.
«Такой договор предполагает обширный перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться вместе», – рассказал руководитель Офиса Главы государства.
Кроме того, Украина хотела бы получить большую помощь от Израиля относительно вооружений и военных технологий.
Андрей Ермак отметил, что власти Израиля также должны решить вопрос, который был очень негативно воспринят в Украине, когда были изменены правила въезда для наших граждан и введены электронные разрешения.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 марта выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.
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