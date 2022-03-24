Ермак объяснил, почему Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности для Украины

Ермак объяснил, почему Израиль мог бы стать одним из гарантов международного договора по гарантиям безопасности для Украины

Он подчеркнул, что у нашего государства очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем.

Украина хотела бы, чтобы Государство Израиль стало одним из гарантов крупного международного договора, который предоставлял бы четкие гарантии безопасности нашему государству после завершения войны с Россией, а также надеется на результативную посредническую роль Израиля в прекращении войны и более мощную помощь нашей стране.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время общения с израильскими СМИ, сообщает пресс-служба ОП.

Он подчеркнул, что у нашего государства очень теплые, дружеские и особые отношения с Израилем.

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Андрей Ермак отметил: украинские власти приветствуют посредническую роль Государства Израиль в попытках остановить войну, начатую Российской Федерацией на территории нашей страны.

«Мы поражены тем, как глубоко в материале израильские чиновники, в частности Премьер-министр Нафтали Беннет. И мы считаем, что он действительно настроен сделать все необходимое, чтобы принести мир на нашу землю и прекратить войну», – сказал руководитель Офиса Президента Украины.

В то же время он заявил, что есть вопросы, на компромиссы по которым Украина никогда не пойдет.

Это компромиссы, связанные с нашей независимостью, территориальной целостностью и суверенитетом. И об этом знает Премьер-министр Беннет», – добавил Андрей Ермак.

По его словам, также есть надежда, что Израиль может выступить одним из гарантов будущего крупного международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

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«Такой договор предполагает обширный перечень стран – потенциальных гарантов. Поэтому с каждой из этих стран мы проводим отдельные консультации, чтобы потом встретиться вместе», – рассказал руководитель Офиса Главы государства.

Кроме того, Украина хотела бы получить большую помощь от Израиля относительно вооружений и военных технологий.

Андрей Ермак отметил, что власти Израиля также должны решить вопрос, который был очень негативно воспринят в Украине, когда были изменены правила въезда для наших граждан и введены электронные разрешения.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 марта выступил перед парламентом Израиля. В своем выступлении он призвал помочь Украине и сравнил действия России с нацистской Германией.

Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Израиля

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