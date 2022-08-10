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Ермак объяснил, почему завершить активную фазу войны в Украине нужно до конца осени

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Ермак объяснил, почему завершить активную фазу войны в Украине нужно до конца осени

Фото: Сайт президента Украины

Завершить активную фазу войны в Украине жизненно необходимо до наступления зимы. Все из-за рисков российских атак по теплоэнергетической инфраструктуре страны.

Это – одна из целей российских оккупантов и они ее даже не скрывают.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в течение всей войны сохраняются риски вражеских ракетных ударов по украинским объектам теплоэнергетики.

"Российская армия продолжает атаковать объекты нашей инфраструктуры. Это одна из их целей, они ее даже не скрывают. Поэтому это одна из причин, почему мы хотим принять максимальные меры для завершения активной части войны до конца осени", — сказал Ермак.

Он добавил, что озвученная задача является сложной и амбициозной, но жизненно необходимой.

"Мы делаем все для того, чтобы цели деоккупации были достигнуты. И, соответственно, объясняем это нашим партнерам. Они разделяют нашу позицию", – сообщил руководитель ОП.

Ермак также отметил – чем дольше российские войска находятся на временно оккупированных территориях Украины и пытаются там окопаться, тем сложнее будет эти территории деоккупировать.

Напомним, 27 июня в обращении к лидерам стран G7 президент Владимир Зеленский заявил, что войну с Россией необходимо завершить до зимы.

Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что оптимистично оценивает возможность Киева, отвечая на вопрос об этом заявлении Зеленского.

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