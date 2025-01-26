Ермак отреагировал на "мирный план за 100 дней", обнародованный западными СМИ

В ОПУ отреагировали на новый " мирный план ", о котором написали западные медиа. Информация о завершении войны "за 100 дней" не соответствует действительности.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Никаких "мирных планов" за "100 дней" у медиа не существует в реальности. Под это маскируют только вбросы, чаще всего легализующие россияне", — подчеркнул Ермак.

Информацию о так называемом "мирном плане" в другом СМИ прокомментировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Все так носятся с планом завершения войны от The Sunday Times так, будто это что-то причастное к реальности, а не просто публикация в обычном медиа ради трафика. Никакого доступа к информации и пониманию реального положения дел там нет – поверхностный анализ", – подчеркнул он. .

Ранее речь шла о том, что Украина имеет только четыре реалистичных сценария завершения боевых действий. Есть как плохие варианты, так и отличные. Все они предполагают единственное: нужна поддержка президента США Дональду Трампу.

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