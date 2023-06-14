Ермак отреагировал на удар по Одессе: "В каждой ракете – 40 иностранных комплектующих"

Глава ОП отметил, что Россия не сможет производить "Калибры", которыми атаковала город, без микроэлектроники, поэтому следует усилить санкции.

После ракетного удара по Одессе 14 июня глава Офиса президента Андрей Ермак призвал мир усилить санкции против России и тех, кто ей помогает.

Об этом руководитель ОП написал в Сети.

Ермак отметил, что Одесса была атакована российскими ракетами "Калибр", в каждой из которых есть не менее 40 иностранных комплектующих.

"Одесса. россияне обстреляли город Калибрамы. Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники россия не сможет их производить", – говорится в заявлении главы президентского офиса.

"Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", — подчеркнул Ермак.

Ракетный удар по Одессе: что известно

Российские войска атаковали Одессу в ночь на 14 июня крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Так, враг запустил четыре ракеты, две из которых удалось сбить силам ПВО. Однако воздушные цели врага попали в Одессе в склад торговой сети (там вспыхнул пожар), поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания, магазины и авто. Погибли три работника склада. Пока известно о 13 пострадавших.

Ночная атака по Украине

Российские захватчики также атаковали Днепропетровщину и Кировоградщину дронами, а Краматорск и Константиновку – ракетами в ночь на 14 июня. Так, силы ПВО сбили все запущенные по Днепропетровщине дроны. Однако ночью россияне обстреляли из артиллерии Никополь. Обошлось без пострадавших.

Что касается Краматорска и Константиновки Донецкой области, то их враг атаковал ракетами на рассвете. Там разрушены и повреждены много домов. В результате ударов погибли три человека, еще двое получили ранения.

В Кировоградской области российский дрон попал в объект инфраструктуры в Светловодске. Обошлось без пострадавших, однако на месте загорелся пожар.

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