Планирует ли Зеленский заменить Залужного: Ермак сделал заявление

По его словам, сейчас идет постоянная работа по приближению победы.

У президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного есть единство по поводу главной цели — победы в войне.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

На вопрос, есть ли единство между Зеленским и Залужным, Андрей Ермак ответил:

“А как может быть иначе? У нас есть единственная позиция – победить в этой войне. Но безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Также он добавил, что у него нет информации о слухах, мол, Зеленский собирается заменить Залужного.

“Я не слышал об этом. У меня нет такой информации”, — подчеркнул глава Офиса президента.

Напомним, что Ермак ответил на заявление экс-председателя Еврокомиссии о "коррупции на всех уровнях" в Украине.

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