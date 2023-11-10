Планирует ли Зеленский заменить Залужного: Ермак сделал заявление

По его словам, сейчас идет постоянная работа по приближению победы.
У президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного есть единство по поводу главной цели — победы в войне.
Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".
На вопрос, есть ли единство между Зеленским и Залужным, Андрей Ермак ответил:
“А как может быть иначе? У нас есть единственная позиция – победить в этой войне. Но безусловно, сегодня идет постоянный диалог, постоянная работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее”, — подчеркнул Андрей Ермак.
Также он добавил, что у него нет информации о слухах, мол, Зеленский собирается заменить Залужного.
“Я не слышал об этом. У меня нет такой информации”, — подчеркнул глава Офиса президента.
Напомним, что Ермак ответил на заявление экс-председателя Еврокомиссии о "коррупции на всех уровнях" в Украине.
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