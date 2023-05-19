Ермак официально подтвердил создание коалиции истребителей для Украины

19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал событие в эфире телемарафона:

"Не могу не сказать о важном событии, которое сегодня произошло – об официальном заявлении наших партнеров, в первую очередь – Соединенных Штатов Америки, об их участии в коалиции истребителей, о начале тренировки наших пилотов на самолетах, включая F-16", – заявил Ермак.

Спикер отметил: событие, над которым работала команда президента Украины – наконец-то официально произошло 19 мая:

"Сообщение президента Байдена, с которым Зеленский будет встречаться в ближайшие дни. Думаю, что в деталях будет проговаривать не только этот вопрос, но и многие другие вопросы. Но с сегодняшнего дня можно сказать официально о создании авиационной коалиции. Это говорит, что Украина очень скоро будет обладать всем необходимым для того, чтобы защитить украинское небо", – подытожил Ермак.

Напомним, Владимир Зеленский приветствовал историческое решение США и американского президента Джо Байдена о поддержке международной коалиции истребителей для Украины.