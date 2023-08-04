Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища

Украинские военные вряд ли смогут переправиться через Каховское водохранилище.
Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал кадры обмелевшего Каховского водохранилища после подрыва россиянами ГЭС.
Видео, снятое с дрона, он опубликовал в своем Telegram.
"Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта", – написал он.
Напомним, во вторник, 18 июля, правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.
Добавим, что украинские военные вряд ли смогут переправиться через Каховское водохранилище, к тому же россияне держат возле Запорожской АЭС множество российской артиллерии, постоянно бьющей по правому берегу Днепра.
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