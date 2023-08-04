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Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища

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Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища

Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Украинские военные вряд ли смогут переправиться через Каховское водохранилище.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал кадры обмелевшего Каховского водохранилища после подрыва россиянами ГЭС.

Видео, снятое с дрона, он опубликовал в своем Telegram.

"Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта", – написал он.

Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта

Каховское водохранилище и ГЭС после российского теракта

Напомним, во вторник, 18 июля, правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.

Добавим, что украинские военные вряд ли смогут переправиться через Каховское водохранилище, к тому же россияне держат возле Запорожской АЭС множество российской артиллерии, постоянно бьющей по правому берегу Днепра.

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Дата публикации
Просмотры
1805
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