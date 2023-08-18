Ермак показал, что осталось от Каховского водохранилища (видео)

Местность изменилась почти до неузнаваемости.

В результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами Каховское водохранилище критически обмелело.

Последствия экологической катастрофы показали в Сети руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Пункт 8 Формулы мира Владимира Зеленского "Экологическая безопасность" — это путь к ответственности за экоцид и предотвращение повторения таких преступлений в мире в будущем", — написал он.

В результате российского теракта местность изменилась почти до неузнаваемости, превратившись в пустоту.

Появились новые кадры Каховского водохранилища

Напомним, Каховская ГЭС была взорвана оккупационными войсками ночью 6 июня. Во вторник, 18 июля, правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня.

В Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, вызванного подрывом Каховской ГЭС, – по меньшей мере $2 млрд.

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