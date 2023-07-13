Ермак показал последствия обстрела Запорожской области

В четверг, 13 июля, в Запорожской области были слышны звуки взрывов и объявлена воздушная тревога. Враг совершил минометный обстрел города Орехов. В результате были разрушены около 3 домов и убиты мужчины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Запорожская область. Враг осуществил минометный обстрел г. Орехов. В результате были разрушены около 3 домов и убиты мужчины", — написал Ермак.

Последствия обстрела Орехова Фото: Андрей Ермак

Напомним, в Запорожской области с начала суток 13 июля уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последний раз – в 15:26. По состоянию на 15.38 сирены раздаются также в Херсонской области.

На утро 13 июля известно о 20 пострадавших, из них — 8 детей в Запорожье, получивших ранения в результате российских обстрелов, совершенных в среду, 12 июля.

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