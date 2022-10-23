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Ермак прокомментировал "усталость от войны в Украине": Россия уничтожает мир, уважающий правила

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Просмотры
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Ермак прокомментировал "усталость от войны в Украине": Россия уничтожает мир, уважающий правила

Фото: Офис президента Украины

Россия берет в заложники миллионы человек.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал, что якобы "все устали от войны в Украине". Он подчеркнул, что в действительности мир устал от террористических действий России на территории Украины.

Об этом Ермак написал в Twitter

"На самом деле мир устал не от Украины. Мир устал от России. От государства-агрессора, которое ракетами стреляет по мирным городам. От государства-террориста, которое берет в заложники миллионы людей. От государства-шантажиста, угрожающего миру. Россия уничтожает мир, который уважает правила", — подчеркнул Ермак.

Война России против Украины

Россия в ночь на 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупационная армия ракетами обстреливает жилые дома и объекты критической инфраструктуры, убивает гражданских жителей и устраивает на оккупированных территориях геноцид.

Последней выдумкой российской пропаганды является фейк о "грязной бомбе", которую готовится применить Украина. Поэтому министр обороны Шойгу начал обзванивать министров обороны Великобритании, Франции и Турции. Руководитель минобороны-агрессора надоедает своим коллегам ложью о "бомбе".

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1057
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