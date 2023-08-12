Ермак провел телефонный разговор с советником Байдена: о чем говорили

Представители обсудили, в частности, подготовку к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом Ермак сообщил в Сети.

В ходе разговора обсудили ситуацию на фронте, первоочередные оборонные потребности Украины и введение жестких санкций против РФ.



"Также поблагодарил за участие американской стороны во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по реализации Украинской Формулы мира, состоявшейся в Джидде", — написал Ермак.

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Кроме того, затронули вопросы подготовки к сентябрьскому саммиту G19 в Индии.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне хотят создать гуманитарную катастрофу в Украине путем атак на энергетическую структуру.

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