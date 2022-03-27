Ермак рассказал, что должен сделать Запад, если хочет остановить войну в Украине

Ермак рассказал, что должен сделать Запад, если хочет остановить войну в Украине

Ермак напомнил, что россияне ведут войну по всей территории Украины.

Если западные страны хотят завершить войну в Украине как можно быстрее, они должны закрыть небо над нашей страной.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ведут войну по всей территории Украины. И если западные партнеры действительно хотят ее остановить как можно быстрее, как это декларируют, то они должны закрыть наше небо. Это исключит возможность бомбардировки наших городов, гражданской инфраструктуры", — написал он в Telegram.

Ранее Ермак призвал мир не останавливаться в санкционном давлении на Россию, чтобы у нее становилось все меньше резервов для продолжения войны. Он также сказал, что ЕС должен выполнить план действий по 10 пунктам, если хочет действительно прекратить войну.

Советник президента Украины по экономическим вопросам рассказал об эффективности санкций против РФ

Читайте также: