Ермак рассказал, что должен сделать Запад, если хочет остановить войну в Украине

Ермак напомнил, что россияне ведут войну по всей территории Украины.
Если западные страны хотят завершить войну в Украине как можно быстрее, они должны закрыть небо над нашей страной.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне ведут войну по всей территории Украины. И если западные партнеры действительно хотят ее остановить как можно быстрее, как это декларируют, то они должны закрыть наше небо. Это исключит возможность бомбардировки наших городов, гражданской инфраструктуры", — написал он в Telegram.
Ранее Ермак призвал мир не останавливаться в санкционном давлении на Россию, чтобы у нее становилось все меньше резервов для продолжения войны. Он также сказал, что ЕС должен выполнить план действий по 10 пунктам, если хочет действительно прекратить войну.
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