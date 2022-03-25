Ермак упомянул об плохом опыте Будапештского меморандума.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, какие государства должны стать гарантами безопасности Украины.

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Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Ермак подчеркнул, что Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности, потому что именно наша страна героически противостоит одной из величайших армий мира.



"Гарантами нашей безопасности должны быть постоянные члены ООН. Мы бы добавили Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии. Мы заинтересованы в том, чтобы присоединялись и наши соседи. Это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, который более точно не повторим", — пояснил глава Офиса президента.

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