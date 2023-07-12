Ермак рассказал о результатах саммита НАТО: "Имеем мощные оборонные договоренности"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о результатах саммита НАТО в Вильнюсе. Он был непрост, но успешен. Есть мощные оборонительные договоренности.

Об этом Ермак написал на своей странице в соцсети.

“У нас есть мощные оборонные договоренности и согласованная странами G7 Совместная декларация поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами относительно гарантий безопасности для нашего государства”, — рассказал Андрей Ермак.

По его словам, согласованная декларация — это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

"Я позволю себе не быть скромным. Считаю этот результат важной победой Украины на пути в НАТО и объясню почему. Сегодняшняя Декларация – это общий продукт, учитывающий как потребности Украины, так и возможности союзников. Он был бы невозможен без огромного труда и фундаментальной подготовки командами союзников. Спасибо советникам по нацбезопасности, лидерам стран, нашим европейским партнерам всего", — подчеркнул глава ОП.

Также он пояснил, что декларация является рамочным общим документом. Следующий шаг — заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

Кроме того, ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО.

Предусматривающие гарантии безопасности

Меры по помощи Украине в защите себя и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и будут оказывать техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки. Все эти принципы были заложены в концепции Kyiv Security Compact группы Расмуссен-Ермак.

Поддержка в привлечении РФ к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание России и увеличение расходов на войну. Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев в соответствии с нормами международного права. Это означает, что государства-члены G7 полностью поддерживают инициативы Офиса Президента в плоскостях санкционной политики и правосудия.

Важный пункт гарантий – дальнейшая поддержка демократического развития Украины.

Этот документ открыт и позволяет другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности. Декларация – первый документ, символизирующий наличие «зонтика» в виде гарантий безопасности.

"Важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы победили в войне и подписали гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления в НАТО", – отметил Ермак.

Напомним, что Германия отказалась от ремонта украинских танков Leopard в Польше.

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