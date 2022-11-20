Ермак рассказал, обращалась ли Россия к Украине с просьбой начать мирные переговоры

Если Россия выведет свои войска с территории нашего государства, это будет значительным поводом к началу переговоров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Россия официально не обращалась к Украине с просьбой начать мирные переговоры.

Об этом он сказал во время международного форума безопасности в Галифаксе.

Ермак подчеркнул, что Украина не собирается подковерно о чем-то договариваться с Россией. Если Кремль хочет переговоров, то должен официально обратиться к Киеве. Пока таких предложений не было.

"Для нас неприемлем любой разговор, который не будет базироваться на международном законодательстве, суверенитете Украины, ее независимости и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Первые шаги, которые необходимо предпринять с российской стороны, — это вывести все российские войска с территории Украины". Это было бы значительным сигналом о реальной политической воле прекратить эту войну", – сказал глава ОП.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабную войну против нашего государства. Российские террористы обстреливают нашу страну ракетами, уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают украинцев.

В начале войны россияне заявили о готовности к переговорам и требовали, чтобы они происходили в Беларуси, откуда на Киев двигалась оккупационная армия. Затем переговоры были в Стамбуле. Украинская сторона отмечает, что россияне не проводят реальные переговоры, а лишь выдвигают свои ультиматумы.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что попытки Запада всадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

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