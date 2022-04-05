Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине

Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине

Руководитель Офиса президента назвал шаги, которые разрушат российскую экономику.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что необходимо сделать западным лидерам для прекращения войны в Украине.

Руководитель Офиса президента назвал шагикоторые разрушат российскую экономику.

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Об этом он написал в Telegram.

"Сейчас в западных СМИ появляется информация о новом пакете санкций, которые готовит ЕС против россии. The Wall Street Journal и Reuters сообщают, что в рамках нового пакета санкций ЕС хочет ввести ограничения на импорт из россии калийных удобрений, запретить импорт российского цемента, древесины, каучука, икры и водки. Также есть вероятность запрета на экспорт в россию полупроводников и оборудование, в частности для добычи сжиженного газа", — пишет он.

Ермак добавляет, что WSJ пишет, что страны ЕС рассматривают введение ограничений по нефти и углям из РФ как альтернативу энергетическому эмбарго.

"Нужно наконец-то понять, что нефтяное эмбарго, а также санкции против российских банков — это тот шаг, который необходим для прекращения войны в Украине. Потому что это разрушит российскую экономику", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Ермак посоветовал западным лидерам последовать примеру Польши и стран Балтии.

"И не стоит искать полумеры, как это было в 2014 году. Никакие ограничения не заменят эмбарго", – резюмировал он.

Напомним,Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер покаялся за ошибки в своей политике в отношении Российской Федерации и признал неудачу в попытке интегрировать Россию в структуру европейской безопасности.

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