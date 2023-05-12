Ермак сообщил, необходимы ли Украине истребители после получения дальнобойных ракет

По словам Ермака, российская авиация не должна быть в украинском воздушном пространстве.
Крылатые ракеты Storm Shadow, переданные Великобританией Украине, не отменяют необходимости в истребителях для украинских защитников.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Вопрос ракет не снимает потребность в самолетах. F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для гражданского террора", — отмечает представитель ОП.
По словам Ермака, российская авиация не должна быть в украинском воздушном пространстве.
"Чем раньше мы это сделаем вместе, тем быстрее будет победа", – добавил Ермак.
Напомним, 11 мая стало известно, что Украина получила от Великобритании несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением. По словам британского министра обороны Бена Уоллеса, Storm Shadow, в частности, дополнят ракеты HIMARS и Harpoon, а также собственную крылатую ракету Украины "Нептун" и другие переданные ВСУ средства большей дальности.
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