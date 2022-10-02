Ермак встретился с руководителями компании Baykar в Турции и обсудил производство БПЛА в Украине

Глава Офиса президента начал визит в Турцию.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Турцию встретился с руководителями компании Baykar.
Об этом сообщает Офис президента.
Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар" и также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами.
Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности производства БПЛА на территории Украины.
"Ключевым элементом укрепления стратегического партнерства между Украиной и Турцией будет создание учебного центра и завода компании "Байкар" на территории нашего государства, а также совместное производство перспективных авиационных двигателей", — подчеркнул он.
Также во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак вручил Орден "За заслуги" ІІІ степени председателю Совета директоров и техническому директору компании "Байкар" Сельчуку Байрактару.
Накануне гендиректор компании Baykar заявил, что она не будет продавать России "Байракторы", какую бы сумму ей ни предлагали.
Напомним, в Украине уже скоро начнут налаживать производство "байракторов".
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