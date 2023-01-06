Глава президентского офиса обсудил с американскими сенаторами вопросы техники и боеприпасов для ВСУ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия концентрирует группировку для проведения наступательных действий и рассказал партнерам государства о потребностях в вооружении.

Об этом глава ОП написал в Сети.

Он сообщил, что провел брифинг по ситуации вокруг противостояния вторжению России и развитию способностей Сил обороны Украины. Кроме украинской стороны, участниками брифинга стали сенаторы США Джек Рид, Ангус Кинг и посол страны в Украине Бриджит Бринк.

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"Заметил, что враг концентрирует группировку для проведения наступательных действий. Также речь шла о нуждах сил обороны Украины в обеспечении военной техникой и боеприпасами", – говорится в заявлении Ермака.

Он добавил, что на встрече также был рассмотрен вопрос защиты украинской критической инфраструктуры, которая дальше находится под вражескими обстрелами.

Напомним, по данным украинской разведки, 15 января в России будет объявлена новая волна мобилизации. Собранные силы страна-агрессор бросит в наступление в Донецкой, Харьковской областях и, возможно, в Запорожской. В то же время в Херсонской области и Крыму оккупанты будут вынуждены находиться в обороне.

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