ЕС больше не может поставлять Украине оружие из собственных запасов

Украина стремится быстрее развить совместное с партнерами производство оружия. Ведь распространяются сообщения о том, что у союзников Киева заканчиваются запасы вооружений, которые могут предоставить ВСУ без угрозы для собственной безопасности.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что на Форуме оборонных индустрий в Киеве основной месседж был четким: Украина открыта для бизнеса. Такое решение, пишут авторы издания, якобы связано с тем, что Украина "обнаружила окончание запасов оружия некоторых партнеров", а финансовая помощь выделяется "все осторожнее".

Один европейский чиновник сообщил Politico, что партнеры Киева больше не могут продолжать предоставлять оружие из своих запасов. По его словам, было предоставлено все, что возможно, "без угрозы собственной безопасности". Вместе с тем, рассказал источник, до сих пор "мощная общественная и политическая поддержка Украины" в ее противостоянии российской агрессии.

Один из представителей администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что после 18 месяцев интенсивных боевых действий промышленного масштаба европейские запасы иссякают, хотя "растет надежда", что страны смогут сотрудничать для того, чтобы "найти больше решений".

"Нас бы волновало, если бы наши партнеры ничего с этим не делали. Но по всему миру есть стремление работать вместе и укреплять наши промышленные базы", — высказался собеседник Politico.

В свою очередь, управляющий партнер COSA Intelligence Solutions Павел Верхняцкий заявил, что это "вопрос выживания", поскольку Украина возлагается на пожертвования от партнеров, поддержка которых может прекратиться "лишь из-за одних выборов". Отмечается, что усилия Киева направлены на заключение соглашений о совместном с партнерами производство, которое поможет сначала "развить возможности в регионе, а затем, когда это возможно, в самой стране".

Напомним, прошел первый Форум оборонных индустрий. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог мероприятия, заявив, что Украина может стать донором глобальной безопасности. По его начался действительно новый этап развития украинской оборонной промышленности.

Между тем, премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина планирует потратить 1,5 миллиарда долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Прежде всего речь идет о дронах и дальнобойных ракетах.

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