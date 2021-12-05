"ЕС будет с Украиной в случае нападения России: Боррель призвал Кремль подумать о последствиях агрессии

"ЕС будет с Украиной в случае нападения России: Боррель призвал Кремль подумать о последствиях агрессии

Европейский дипломат прокомментировал свое предварительное заявление, что Евросоюз не намерен воевать за Украину в случае вторжения РФ.

Европейский Союз будет поддерживать Украину, даже если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы работаем над тем, чтобы избежать кризиса, но при любом развитии событий ЕС будет твердо стоять за Украину", — сказал дипломат.

Боррель предупредил, что ЕС использует все дипломатические средства, чтобы вынудить Россию понять, что вторжение будет серьезным нарушением международного права. Он добавил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча со странами Восточного партнерства, в ходе которой ЕС подтвердит "четкую поддержку Украины".

Также европейский дипломат прокомментировал свое предварительное заявление, что Евросоюз не намерен воевать за Украину в случае вторжения РФ. Он подтвердил, что НАТО и ЕС действительно не могут отправить свои войска, но заверил, что Брюссель продолжит поддерживать Киев.

"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. Мы с Украиной. И пусть все задумаются о последствиях", — отметил Верховный представитель ЕС.

Напомним, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетит Украину и поедет на Донбасс.

Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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