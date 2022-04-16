"ЕС дает не то, о чем просили": у Зеленского подчеркнули, что Украине немедленно нужно оружие

"ЕС дает не то, о чем просили": у Зеленского подчеркнули, что Украине немедленно нужно оружие

В Офисе президента говорят, что оружие уезжает из ЕС слишком долго.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что ЕС предоставляет Украине оружие, однако не то, которое просят власти.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"1. Украина просит у Европы оружие. 2. Европейцы поддерживают призыв к своим правительствам. 3. ЕС идет навстречу, но дает не то оружие, о котором просили. 4. Оружие едет слишком долго. В эту игру можно играть долго, но выигрывает от нее точно не демократия. Украина нуждается в оружии. Не через месяц. Сейчас", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран по военной помощи для государства изменилась в лучшую сторону, однако Украина все еще получает мало оружия.

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