ЕС давит на Украину возобновить транзит российской нефти через "Дружбу" - детали

Нефтепровод "Дружба" / © Associated Press

Еврокомиссия требует от Украины четкого графика ремонта нефтепровода, поврежденного в начале года в результате российской атаки. Речь идет о участке магистрали "Дружба", по которому транспортируется российская нефть в страны ЕС. В Брюсселе заявляют, что вопрос ремонта обсуждается параллельно с дипломатическими усилиями по миру.

Об этом сообщает агентство Sky News.

В МИД Украины сообщили, что из-за обстрела российскими войсками транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен с 27 января. Поставки не возобновлены, поскольку поврежденная инфраструктура требует ремонта и проверок безопасности.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в умышленном затягивании возобновления транзита, связывая это с позицией Братиславы по евроинтеграции Украины. Аналогичную оценку озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявив, что остановка поставок имеет политические мотивы.

На фоне рисков дефицита горючего Будапешт и Братислава обратились в Хорватию с просьбой о помощи с транзитом российской нефти. Впрочем, министр экономики Хорватии Анте Шушняр исключил такую возможность, подчеркнув, что закупка российской нефти фактически финансирует войну против Украины. По его словам, у стран ЕС есть технические возможности отказаться от зависимости от российских энергоносителей.

В Еврокомиссии отмечают, что пока не видят краткосрочную угрозу энергетической безопасности Венгрии и Словакии, поскольку обе страны имеют достаточные запасы нефти. В то же время Брюссель поддерживает контакт с Киевом по поводу сроков возобновления работы поврежденного участка нефтепровода.

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода "Дружба" в городе Броды Львовской области.

Это поражение не является первым случаем атаки на объекты украинской нефтетранспортной инфраструктуры. Враг целенаправленно выбирает целями объекты нефтетранспортной системы Украины

Позже, ночью на ночь 1 декабря в России был взорван нефтепровод "Дружба". Сообщается, что взрыв произошел возле Кизинских Виселок и вызвал масштабное возгорание.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на распределительную станцию "Дружба".