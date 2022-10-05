ЕС должен дать "решительный военный ответ", если РФ применит ядерное оружие против Украины – президент Чехии

Если Кремль решит применить ядерное оружие против Украины, Европа и мир должны дать "решительный военный ответ".

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Земан подчеркнул, что мир сейчас находится в серьезной опасности из-за угроз России применять ядерное оружие против Украины.

"Я считаю, что в этой ситуации европейские государства, и не только европейские, должны ответить решительным военным путем, и еще до этого ответа они должны направить очень четкое предупреждение о том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, ответ будет не только дипломатическим, но и военным со всеми вытекающими отсюда последствиями", — заявил президент Чехии.

Напомним, в Пентагоне заявили, что не могут подтвердить сообщение о перемещении российского ядерного оружия.

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