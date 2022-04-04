ЕС готов направить в Украину совместные следственные группы для документирования военных преступлений России

Президент ЕК и Владимир Зеленский обсудили убийства оккупантов в Буче.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским убийства украинцев российскими оккупантами в Буче.

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Она сообщила, что Евросоюз готов направить общие следственные группы для документирования военных преступлений.

Об этом Урсула фон дер Ляен написала в Twitter.

"Я поговорила с президентом Украины Владимиром Зеленским о жестоких убийствах мирных жителей в Буче и других городах в Украине. ЕС готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений по согласованию с генеральным прокурором Украины. Европол и Евроюст поддержат", — написала она.

Я смотрю с предпринимателем @ZelenskyyUa о беспокоящихся гражданских в Бухе и Селеде в Украину.



ЕС является достойным информационным менеджментом ведомостей для документа противника в coordination with ukrainian prosecutor general. @Europol and @Eurojust помогут. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 4 апреля 2022

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, уволили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило – оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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