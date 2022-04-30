ЕС готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть: кого еще коснутся санкции

ЕС готовит поэтапное эмбарго на российскую нефть: кого еще коснутся санкции

Страны Европейского Союза, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть на следующей неделе.

Новый пакет санкции также коснется крупнейшего российского банка "Сбербанка".

Об этом сообщает The New York Times.

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По данным источников издания, в результате тяжелых переговоров странам ЕС удалось преодолеть разногласия по эмбарго на российскую нефть. Участники договорились о поэтапном введении запрета на поставки из России.

По словам собеседников The New York Times, о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть могут объявить на следующей неделе. Ожидается, что Еврокомиссия выложит окончательное предложение на "бумаге", а на следующей неделе послы стран ЕС должны его утвердить вместе с новыми санкциями.

Новый пакет ограничительных мер ЕС против России будет включать санкции против Сбербанка и высокопоставленных россиян.

Нефтяное эмбарго станет самым большим и важнейшим новым шагом в шестом пакете санкций ЕС с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля.

Эмбарго, по предположениям газеты, скорее повлияет на транспортировку российской нефти танкерами, чем на экспорт углеводорода по нефтепроводам, что может занять несколько месяцев. Однако в обоих случаях, вероятно, ЕС позволит своим членам свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями, как это было раньше с запретом на ввоз угля, на полное введение которого было выделено четыре месяца.

Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу и обеспечила более четверти импорта нефти в ЕС в 2020 году.

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Напомним, Европейский Союз в настоящее время разрабатывает шестой пакет санкций против России и рассматривает различные варианты ограничений против российской нефтяной отрасли, включая запрет на импорт отдельных нефтепродуктов и налогообложение импорта.

Санкции ЕС требуют консенсуса всех 27 стран. Некоторые из них, в частности, Германия и Венгрия, выступают против полного запрета на импорт нефти.

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