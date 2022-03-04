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"ЕС хочет, чтобы Украина вошла в Европейский Союз как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович

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"ЕС хочет, чтобы Украина вошла в Европейский Союз как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович

"ЕС хочет, чтобы Украина стала членом как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович / Associated Press

Самое важное сейчас – помочь Украине в борьбе.

О том, что ЕС хочет, чтобы Украина "быстрее" стала членом Европейского Союза для Reuters, рассказал еврокомиссар Марош Шефчович.

Также он отметил: "Пора дать сигнал, что украинский народ является одним из европейских народов. И мы хотим их среди нас как можно скорее". Однако затем добавил, что ЕС должен сосредоточиться на краткосрочных мероприятиях, связанных с войной.

Напомним, что 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился в ЕС с просьбой безотлагательно принять страну в Европейский Союз. Впоследствии 1 марта 2022 года Европейским парламентом была признана европейская перспектива Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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