"ЕС хочет, чтобы Украина стала членом как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович / Associated Press

"ЕС хочет, чтобы Украина вошла в Европейский Союз как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович

"ЕС хочет, чтобы Украина вошла в Европейский Союз как можно быстрее": еврокомиссар Марош Шефчович

Самое важное сейчас – помочь Украине в борьбе.

О том, что ЕС хочет, чтобы Украина "быстрее" стала членом Европейского Союза для Reuters, рассказал еврокомиссар Марош Шефчович.

Также он отметил: "Пора дать сигнал, что украинский народ является одним из европейских народов. И мы хотим их среди нас как можно скорее". Однако затем добавил, что ЕС должен сосредоточиться на краткосрочных мероприятиях, связанных с войной.

Напомним, что 28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обратился в ЕС с просьбой безотлагательно принять страну в Европейский Союз. Впоследствии 1 марта 2022 года Европейским парламентом была признана европейская перспектива Украины.