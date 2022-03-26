"ЕС хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену", — Боррель на Doha Forum

"ЕС хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену", — Боррель на Doha Forum

В то же время Боррель подчеркнул, что кризис в Украине является глобальным, а не только европейским вопросом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа не хочет, чтобы война в Украине переросла во что-то большее. Однако ЕС хочет надавить Россию, чтобы она заплатила цену за экскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международную конференцию Doha Forum.

"Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего масштаба, но вместе с тем мы хотим надавить Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену", — заявил Боррель.

В то же время Боррель подчеркнул, что кризис в Украине глобальный, а не только европейский вопрос.

"Украина – это мировой вопрос, потому что если страна может навязать силу и разрушить города и превратить Мариуполь в европейский Алеппо, тогда мы все в опасности. Если мы позволим Путину контролировать Украину, потому что у него больше огневой мощи, то кто будет следующим?",- заявил он.

Боррелль заключил, что ЕС требуется больше верховенства закона на международной арене и больше баланса сил.

"Европа должна поддерживать международный порядок, основанный на правилах, а не на конкуренции сырьевых сил и делиться силой с глобальным Югом", — подчеркнул он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что в ближайшие 15 дней решится ход вторжения России в Украину. По его мнению, Россия пока не хочет ни о чем договариваться.

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