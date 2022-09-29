ЕС хочет заставить Россию заплатить за мобилизацию и псевдореферендумы, но Венгрия снова взялась за свое

Чиновники из российского Минобороны и причастны к так называемым "референдумам" на украинских землях — это будущие фигуранты "черных списков" Евросоюза.

ЕС готовится ввести новые санкции против России, чтобы наказать ее за очередную виток эскалации войны в Украине. Пакет накануне представила Еврокомиссия, теперь слово за государствами-членами ЕС, отмечает для ТСН корреспондентка "Радио Свобода" Звездная Степаненко.

Расширение "черных списков" – традиционный ингредиент каждого санкционного меню Евросоюза. Вот и сейчас перечень, где уже пять раз больше лиц и компаний, чем до начала вторжения, Еврокомиссия предлагает продлить. Плюс четыре десятка фамилий и наименований фирм. "Этот список коснется ключевых лиц, принимавших решение, олигархов, высокопоставленных военных и пропагандистов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Прямой ответ на последнюю эскалацию России", — отмечал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Военные из российского Минобороны, мобилизующие 300 тысяч солдат для войны в Украине. Также те, кто снаряжает их оборудованием, оружием, ракетами, боевыми самолетами. Хотят закрыть границы ЕС и для организаторов псевдореферендумов в четырех областях Украины. И заморозить здесь их счета, если они найдут. "Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие являются следующими шагами на пути эскалации. Мы не соглашаемся на фиктивный референдум и любую аннексию в Украине, и мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту дальнейшую эскалацию", — утверждает президент Еврокомиссии.

Ограничения коснутся и тех, кто распространял дезинформацию. Среди потенциальных фигурантов – патриарх Кирилл, поддерживающий российскую войну против Украины. Однажды его уже уберегла от штрафных мер ЕС Венгрия. И сейчас пытается, утверждают источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах ЕС, это повторить. И удалить из перечня религиозного деятеля, на днях отличившегося новой проповедью о воинской обязанности.

ЕС хочет отказаться от российской стали, металла, бумаги, целлюлозы и не только – это ей нанесет, как посчитали в Еврокомиссии, ущерб в семь с половиной миллиардов евро. В обратном направлении – стране-агрессору – не будут продавать химикаты, электронные компоненты, авиаоборудование.

Это пока предложение исполнительного органа власти Евросоюза. Принимать ли ее в каком виде — решать государствам-членам, предметные консультации стартуют в пятницу.

Чтобы санкции действовали, их должны согласовать все страны-члены ЕС. Напряжение создает Венгрия, точнее ее премьер, призвавший отменить и предпринятые ранее мероприятия. Особенно раздражают энергетические Будапешт ограничения, а в новом пакете Еврокомиссия предлагает разработать юридическую базу для потолка цен на российскую нефть. Хотят среди прочего запретить гражданам ЕС руководить российскими госкомпаниями, как когда-то бывший немецкий канцлер Шредер. И наказывать тех, кто будет помогать санкции обойти.

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Напомним, что мир не признает и осуждает фейковые голосования, проведенные россиянами на оккупированных территориях Украины. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал их очередным нарушением суверенитета Украины.

Не признают их результаты ни при каких обстоятельствах и Соединенные Штаты, отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен. А в случае, если Россия попытается аннексировать временно захваченные территории — ее ждут заранее подготовленные санкции, которые еще сильнее подорвут экономику страны-оккупантки. Блинкен подчеркнул: Украина имеет полное право на защиту, а значит, на отвоевание своей земли. "Не произошло никаких изменений относительно нашего отношения или отношения украинцев к территориям, принадлежащим Украине. Украинцы будут делать все, что необходимо, чтобы отвоевать землю, которую у них забрали. Мы будем продолжать поддерживать их усилия", — уверяет Энтони Блинкен.

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