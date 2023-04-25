ЕС и Япония выступают против плана США по запрету экспорта в Россию

Полный запрет на экспорт не включает исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

В G7 сопротивляются плану США запретить весь экспорт товаров в Россию — FT.

Об этом пишет Financial Times.

В частности, США и Япония выступили против предложения Белого дома запретить странам G7 весь импорт в Россию.

Полный запрет на экспорт не будет включать исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции.

Официальные представители США недовольны обходом санкций РФ, поскольку Москва до сих пор имеет возможность закупать западные технологии для ведения войны. В то же время в Японии и ЕС считают реализацию такого запрета невыполнимой.

Также читайте Скабееву шокировало заявление Буданова об освобождении Крыма (видео)

В США отказалась комментировать разговоры с партнерами по G7, но заявила, что США "продолжат искать способы привлечь Россию к ответственности".

Лидеры G7 встретятся в Хиросиме 19 мая на трехдневном саммите, посвященном последствиям войны России против Украины, экономической безопасности, зеленым инвестициям и Индо-Тихоокеанскому региону.

Читайте также: